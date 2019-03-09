Osmanlı kıyafetleri bugün podyumda

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yaşayan yerleşik Rus vatandaşların kurduğu Rus Sanat ve Kültür Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Osmanlı Esintisiyle Kadın Güzelliği' adlı defile hazırladı. Osmanlı saray kadınları elbiselerini kendileri tasarlayan Rus kadınlar, bu kıyafetleri defilede kendileri giyip podyuma çıkacak. 100 kişilik ekibin 3 ayda hazırladığı kıyafetleri yine Antalya'da yaşayan 13 kadın tanıtacak. Defile bugün Migros AVM'de gerçekleşecek. Defile öncesi ilk göstderi Aatürk Parkı'ndaki OIrdern Restoranda, bponlarlar ve destekçiler için yapıldı. Bizim Ruslar, mankenlere taş çıkarttı.