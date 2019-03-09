Ot yangını korkuttu

Antalya'da meydana gelen ot ve sazlık yangını korkuttu. İtfaiye ve polisi alarma geçiren yangın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Bir nada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye 300 metrelik alanda etkili olan alevlere müdahale etti.

5 ARAÇLA SÖNDÜRÜLDÜ

5 araç ve 20 personel ile müdahale edilen yangın yerleşim yerlerine sıçramadan bir saatte kontrol altına alındı. Yükselen dumanlar şehrin büyük bir bölümünden görüldü. Polis yangının neden ve nasıl çıktığını araştırmak için soruşturma başlattı.