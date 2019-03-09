Şimşekler tam gaz

BUGÜN NELER OLDU

ytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında BŞB. Erzurumspor'u konuk edeceği kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bir önceki antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almayanŞimşekler'de 11'i ilk 11'de çıktığı 18 maçta forma giyen Fernandes, 5 gol ve 3 asistle 8 gole katkı yaptı. Toplam 11 gollü Papiss Cisse'nin ardından en önemli skor kaynağı olan Fernandes'in geri dönmesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı sevindirdi. Takımda tek eksik, sakatlığı bulunan Welinton kaldı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplu halde koşuyla başladı. Top kapma, çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla süren idman, çift kale taktik maçla sona erdi. Ara transfer döneminde