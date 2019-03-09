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tam gaz

Erzurumspor maçı için hazırlıklarına devam eden ’da Fernandes düz koşulara başlarken hırsı ile dikkat çekti

Giriş Tarihi: 9.3.2019
Şimşekler tam gaz
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında BŞB. Erzurumspor'u konuk edeceği kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bir önceki antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almayan Junior Fernandes, bu kez antrenmana çıkarak, takımdan ayrı koşu yaptı. Şimşekler'de 11'i ilk 11'de çıktığı 18 maçta forma giyen Fernandes, 5 gol ve 3 asistle 8 gole katkı yaptı. Toplam 11 gollü Papiss Cisse'nin ardından en önemli skor kaynağı olan Fernandes'in geri dönmesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı sevindirdi. Takımda tek eksik, sakatlığı bulunan Welinton kaldı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplu halde koşuyla başladı. Top kapma, çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla süren idman, çift kale taktik maçla sona erdi. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Ozan Tufan ise antrenmandaki hırsı ile dikkatleri üzerine topladı.
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Şimşekler tam gaz
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