Tarım Marketleri’nin tanıtımı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca Domatexpo Fuarı'na katılarak, hortumdan zarar gören çiftçilere gübre dağıttı. Tarım sektörüne her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirten Türel, "Antalya'nın her köşesinde kapalı devre sulama suyu sistemleri yapıyoruz, toprağın bereketini artırıyoruz. Haller, mezbahalar yapan, eli nasırlı çiftçisine elektriği bedava kullandıran bir belediye olduk. Bu dönem 50 bin çiftçimize bedava kullandıracağız" dedi.

GİRDİLER YÜZDE 20 UCUZLAYACAK

Kumluca Büyükalan sulama suyu projesini 2 bin dekar alanda 1 milyon 400 bin TL maliyetle tamamladıklarını anlatan Türel, "Büyükşehir Belediyesi olarak kuracağımız tarım marketlerimiz ile çiftçimizin ana kalemlerdeki girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu ürünlerin satışını en az yüzde 20 daha ucuza çiftçimize sağlamış olacağız" diye konuştu. Türel, yılda 100 bin adet zeytin, ceviz, badem fidanı desteği sağlayacaklarını, 6 milyon sarı mavi yapışkan tuzağı yüzde 50 indirimli dağıtacaklarını söyledi.