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7 ülkeden 70 kadın

Giriş Tarihi: 10.3.2019
7 ülkeden 70 kadın
GLORIA Hotels Resorts kurucusu Özaltın Holding Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenen 'Sebahat Özaltın Ladies Golf Trophy', golf tutkunu kadın sporculara ev sahipliği yapıyor. Gloria Golf Kulüp'te bu yıl ilki düzenlenen turnuvada, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten 70 sporcu mücadele ediyor. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın, turnuvanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılmasının daha bir anlam kattığını belirterek, "Bu anlamlı günde bu turnuvayı yapıyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. Turnuva, bugün sona erecek.
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7 ülkeden 70 kadın
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