Alanyaspor hazır kıta

BUGÜN NELER OLDU

ytemiz Alanyaspor bugün saat 13.30'da evinde ağırlayacağı B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı olmaları gözlenirken tekmeye kafa uzattıkları pozisyonlar ortaya çıktı.LIDERDEN ADAYLARA ÇAĞRIAlanya tribünlerinin etkin taraftar gruplarından olan kale arkasının eski lideri Arif Çakmak, seçim çalışması yapan belediye başkan adayları, meclis üyesi adayları, muhtar adayları ve azalarını maçta davet etti. Çakmak,dedi.