Alanyaspor hazır kıta

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ytemiz Alanyaspor bugün saat 13.30'da evinde ağırlayacağı B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı olmaları gözlenirken tekmeye kafa uzattıkları pozisyonlar ortaya çıktı. Maça büyük önem veren turuncu yeşilliler 3 puan için sahaya çıkacak. Dünkü yapılan son antrenmanı Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun dikkatle takip etmesi maça verilen önemi göstergesi oldu.
LIDERDEN ADAYLARA ÇAĞRI
Alanya tribünlerinin etkin taraftar gruplarından olan kale arkasının eski lideri Arif Çakmak, seçim çalışması yapan belediye başkan adayları, meclis üyesi adayları, muhtar adayları ve azalarını maçta davet etti. Çakmak, "Kendinizi tanıtmanın en iyi Oba Stadı'ndan geçer. Hem kendinizi tanıtın hem de bu önemli maçta takımımıza destek verin"
dedi.