‘Bidon’un hayatı kurtuldu

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü başını soktuğu plastik bidonu çıkartamayıp üç gün aç susuz kalan sokak köpeği sağlığına kavuştu.

YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Vatandaşların ihbarı üzerine Külcüler Mahallesi'ne giden ekipler başına plastik su bidonu geçirilmiş halde gezen sokak köpeğiyle karşılaşmış ve uyuşturucu iğne ile bayıltarak barınağa götürmüştü. Barınakta yapılan tedaviler ve verilen gıdalar sokak köpeğini kısa sürede sağlığına kavuştururken, sokak köpeğine yakalandığında başında bidon olması nedeniyle Bidon ismi verildi. Barınak sorumlusu Ümmühani Karavelioğlu 'Bidon'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, bir süre daha bakımını yaptıktan sonra sahiplendirmeyi düşündüklerini söyledi.