Bizim oğlan Türel gelmiş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Finike ve Korkuteli ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Gittiği her ilçede vatandaşlar kendi evlatları gibi bağırlarına bastığı Türel'i yere göğe sığdıramıyor. Türel'i 'Bizim oğlan gelmiş' diyerek kucaklayan vatandaşlar sevgisini her fırsatta gösteriyor.

YOL HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ

Başkan Türel, önceki gün Finike'nin yüksek kesimlerindeki Arif, Yeşilköy, Çamlıbel ve Ernez mahallelerini ziyaret etti. Türel, 50 yıllık yol hayalini gerçeğe dönüştürdüğü Torosların zirvesindeki Ernez'de gözleme yapan kadınları selamladı. Odun ateşinde yapılan gözleme sacının başına geçen Türel, pişirgeç ile gözlemeleri ustalıkla çevirerek pişirdi. Türel, Korkuteli ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde vatandaşla da bir araya geldi. Programa Cumhur İttifakı'nın Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek ve AK Parti ile MHP ilçe yönetimi de katıldı.