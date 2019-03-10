CHP bunu hep yapıyor

CHP'Lİ Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a bir dönem yetmedi. İlk döneminde söz verdiği 23 vizyon projeyi seçim sonrası unutan Uysal, yeni dönem için de bu projelerin benzerlerini yine seçim kataloğuna koydu. 5 yılda yapılmayan ve 'yeni proje' diye adlandırılanların arasında en dikkat çekici olanı Planetaryum, Gençlik Merkezi, Mobil Kent Aplikasyonu oldu.

GENÇLİK VE TEKNOLOJİ

Yeni dönemde Muratpaşa'da Gençlik ve Teknoloji Merkezi yapılacağını açıklayan CHP'li Uysal, tanıtım toplantısında, "Bunu biz Muratpaşa'da yapmazsak kimse yapmaz" diyerek vatandaşlarla alay edercesine iddialı konuştu. Ancak benzer bir projenin 'Gençlik Merkezi Kompleksi' adı altında 2014 yerel seçimlerinde de vaat ettiğini unuttu. Uysal, üst düzey teknolojik ortam oluşturacaklarını ve eğitim çalışmalarının merkezinin burası olacağını söyledi ancak bir dönemde bu merkezi hayata geçiremedi. Hatta ilk dönem vaat edilen proje ikiye bölündü. Ve bu dönem, 'Gençlik ve Teknoloji Merkezi'nin yanı sıra bir de 'Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi' sözü verildi.

PLANETARYUM SÖZÜ

2014 seçimlerinde bir hafta kala adaylığı açıklanan CHP'li Uysal'ın unuttuğu bir diğer proje olan 'Planetaryum' yeni dönem için tekrar hatırlandı. Uysal'ın ilk dönem de sözünü verdiği 'Uzay Gözlem Evi' (Planetaryum) yeni dönem kitapçığında da yer aldı. Uysal, yapamadığı projeyi bu kez Teneffus Park içinde hayata geçireceklerini söyledi. Planetaryum'un CHP'li Konyaaltı Belediye Başkanı ve Büyükşehir Adayı Muhittin Böcek'in 2014 seçim kataloğundaki vaatleri arasında yer alması dikkat çekti ve vatandaşa CHP'nin 'hayalleri uzayda kaldı' dedirtti. UFAK BİR MAKYAJ

CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Uysal'ın, ayrıca ilk dönemde ortaya attığı 'Sokak Kütüphaneleri' projesi 'Sesli Kütüphane' olarak değiştirilerek kataloğa koyuldu. Yine hayata geçmeyen 'Yörük Festivali' yerine ise bu seçimde isim değişikliği yapılarak 'Yörük Parkı' yeni proje gibi halk kandırılmaya çalışıldı. 'Ekolojik Pazar' projesi ise ilk dönem hayata geçemeyince, bu kez 'Ekoloji Yaşam Parkı ve Okulu' projesi olarak vaatler arasına sıkıştırıldı.

YENİDEN HATIRLANDI

BELEDIYECILIK hizmetleri için 'Mobil Aplikasyon' da iki dönemdir vaat edilen projelerden oldu. Geçen dönem de kent içinde akıllı kent uygulamalarının sözünü veren, kiosklar yapacağını vaat eden Uysal, 5 yıllık dönemde bunu başaramadı. Konu yeni dönem yine gündeme geldi. Ayrıca ilk dönem 'Mahalle Danışma Kurulu' olarak tanıtılan ancak vaat çöplüğüne atılan birim, bu kez de 'Çocuk, Gençlik ve Kadın Meclisleri' adıyla yeniden vatandaşa sunuldu.



GENÇLİK VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

Murtapaşa'da 5 yıl önce vaat edilen Gençlik Merkezi tekrar kataloğa girdi.

UZAY GÖZLEM EVİ

Muratpaşa'da 5 yılda yapılmayanh Uzay Gözlemevi yeni dönemde tekrar vaat edildi.

SOKAK KÜTÜPHANESİ

Hayata geçirilmeyen Sokak Kütüphanesi, vatandaşa yeni vatmiş gibi tekrar sunuldu.