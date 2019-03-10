İlmekler atılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Isparta mitinginde ilmek attığı, Türk bayrağı motifi işlenecek halının tezgahı Kaymakkapı Meydanı'na kuruldu.

120X70 SANTIM OLACAK

Gülderen Kadın Kooperatifi'nce dokunan halı tamamlandıktan sonra şehit aileleri yararına satışa çıkarılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilmek atttığı ve toplam 80 bin ilmekten oluşacak halı, kök boyalı ve yün ipten dokunacak, 120x70 santim boyutunda olacak. AK Parti İl Başkanlığı'nca Kaymakkapı Meydanı'na kurulan çadırdaki halıya tezgahına yoğun ilgi gösteren Ispartalılar da halı için ilmek atmaya başladı.