Kalkavan Alanya’ya, Kardeşler Antalya’ya

SPOR Toto Süper Lig'in 25'nci haftasında yarın oynanacak G.alatasaray- Antalyaspor maçının hakemi Arda Kardeşler olarak açıklandı.
Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. KALKAVAN ALANYA'DA
Arda Kardeşler, verilen kararlarla spor kamuoyunun tepkisini çeken Antalyaspor- Başakşehir maçında Mete Kalkavan'ın VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Kalkavan bugün oynanacak Aytemiz Alanyaspor - Erzurumspor maçına atandı.
Kalkavan, bugüne kadar turuncu-yeşilli takımın 7 maçında görev yaparken, bu maçlarda 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.