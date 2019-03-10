Kalkavan Alanya’ya, Kardeşler Antalya’ya

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig'in 25'nci haftasındaKardeşler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. KALKAVAN ALANYA'DAArda Kardeşler, verilen kararlarla spor kamuoyunun tepkisini çeken Antalyaspor- Başakşehir maçında Mete Kalkavan'ın VAR hakemi olarak görev yapmıştı.Kalkavan, bugüne kadar turuncu-yeşilli takımın 7 maçında görev yaparken, bu maçlarda 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.