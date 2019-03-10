Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kalkavan Alanya’ya, Kardeşler Antalya’ya

Kalkavan Alanya’ya, Kardeşler Antalya’ya

Giriş Tarihi: 10.3.2019
Kalkavan Alanya’ya, Kardeşler Antalya’ya
SPOR Toto Süper Lig'in 25'nci haftasında yarın oynanacak G.alatasaray- Antalyaspor maçının hakemi Arda Kardeşler olarak açıklandı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. KALKAVAN ALANYA'DA
Arda Kardeşler, verilen kararlarla spor kamuoyunun tepkisini çeken Antalyaspor- Başakşehir maçında Mete Kalkavan'ın VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Kalkavan bugün oynanacak Aytemiz Alanyaspor - Erzurumspor maçına atandı. Kalkavan, bugüne kadar turuncu-yeşilli takımın 7 maçında görev yaparken, bu maçlarda 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalkavan Alanya’ya, Kardeşler Antalya’ya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN