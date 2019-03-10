Liman kavşağı trafiğe açıldı

Antalya'da kent merkezi ile batı ilçeleri ve Batı Çevre Yolu'nun bağlantısını sağlayan Liman Kavşağı'nda yapılan yonca tipi katlı kavşağın bazı kolları, trafiğe açıldı.

İLK SÜRÜŞ BAŞKAN'DAN

Antalya şehir merkezini Kemer'den Kaş'a kadar batı ilçeleriyle ve Burdur istikametine dönük Batı Çevre Yolu'nun da bağlantılı olduğu Serbest Bölge Kavşağı olarak da bilinen Liman Kavşağı'nda, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce yapılan kavşak projesi çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Projeye göre Konyaaltı'ndan Kemer'e dönen köprülü kol, Konyaaltı'ndan Batı Çevre Yolu'na dönen kol, Kemer'den Konyaaltı'na giren kol hizmete açıldı. Yolun hizmete açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Karayolları Bölge Müdürü Arif Çoban ve ilgililer katıldı. Yeni yolda ilk sürüşü, Vali Karaloğlu'nun da oturduğu otomobille Menderes Türel yaptı.

SÖZ 3 AY ÖNCE

Yolun açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Birileri acaba bu tarihe yetişir mi diye sormuş olabilir. 3 ayda kavşağın bu hale gelmesi Türkiye'nin inşaat sektöründeki gücünü gösteriyor"dedi.