75 proje ile 7 bin istihdam

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, 15 başlıkta 800 milyon lira yatırım bedelli toplam 75 projesini açıkladı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki proje tanıtım toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. 31 Mart'ta Burdur için yeni bir sayfa açılacağını aktaran Çavuşoğlu, vizyon projelerle kentin çağ atlayacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, Antalya'ya 19 milyon turistin geldiğini hatırlatarak, bu turistlerin yüzde 10'unu Burdur'a getirmeleri gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, millet bahçeleri ve vizyon projelerle bunun gerçeğe dönüşebileceğini belirtti.

ZİLLET İTTİFAKI

CHP-İP ittifakının HDP işbirliğini eleştiren Çavuşoğlu, "Bugün PKK zillet ittifakının içindeyken İP ve CHP'nin PKK'yı bir beka sorunu olarak görmesi mümkün mü? Değil. Beraber hareket ediyorlar. Listeleri beraber oluşturuyorlar. HDP adına listeye giren istisnasız tüm belediye meclis üyesi adayları PKK tarafından belirlenmiştir" dedi.

YARININ BURDUR'U GELİYOR

Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için projeler ürettiklerini vurgulayan Deniz Kurt, istihdam ve ekonomi modellerini oluşturduklarını belirtti. Projeleri kentin ihtiyaçlarını karşılayan, gönüllere giren ve insana dokunan belediyecilik anlayışı çerçevesinde hazırladıklarını belirten Kurt, "Yatırım ve girişimlerle yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayacağız" dedi. Kurt, "Günü kurtarmak için değil, yarınlarımız için şehir planları yapacağız. Sanayi bölgemiz başta olmak üzere, bazı bölgelerimizde de kat artışına gideceğiz. Elzem olan bölgelerden başlayarak, kentsel dönüşümle şehrimizi çarpık yapılaşmalardan kurtarıp, yepyeni bir şehircilik anlayışıyla benzersiz bir Burdur'u inşa edeceğiz" dedi. Kurt, yaklaşık 5 bin 500 araçlık otoparkla da kentin otopark sorununa da son vereceklerini ifade etti.