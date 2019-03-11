Akrep puan peşinde

BUGÜN NELER OLDU

por Toto Süper Lig'de geçen hafta kendi evinde Ankaragücü'ne 4-2 mağlup olan Antalyaspor bugün Galatasaray deplasmanında ter dökecek.Antalyaspor'daKırmızı-beyazlılar,45 randevunun 27'sini Galatasaray kazanırken, 11 maç beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ise 7 galibiyet aldı. Ligde oynadığı 24 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyete sahip Antalyaspor 32 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor. Bu arada