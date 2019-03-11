Akrep puan peşinde

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por Toto Süper Lig'de geçen hafta kendi evinde Ankaragücü'ne 4-2 mağlup olan Antalyaspor bugün Galatasaray deplasmanında ter dökecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Nazım Sangare ve sakatlığı süren Tarık Çamdal dışında eksiği bulunmuyor.
Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray ile Süper Lig tarihinde 46. kez karşılaşacak.
45 randevunun 27'sini Galatasaray kazanırken, 11 maç beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ise 7 galibiyet aldı. Ligde oynadığı 24 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyete sahip Antalyaspor 32 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor. Bu arada teknik direktör Bülent Korkmaz, eski hocası Fatih Terim'e karşı hiç galip gelemedi.