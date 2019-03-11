Alanya’dan yenilmezlik serisi

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMİZ Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken,Bu sezon hiç deplasman galibiyeti alamayan rakibine karşı üstün bir performans sergileyen turuncu-yeşilliler, evinde yine güldü. Bu karşılaşmalardaILK MAÇIN RÖVANŞINI ALDIErzurumspor ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi.Bu sezon Süper Lig'de yüzde 75 ile pas yüzdesi en düşük ikinci takım olan Şimşekler, Erzurumspor karşısında bu istatistiği biraz toparladı. Maçta Alanyaspor'un pas isabeti yüzde 82 seviyesindeydi.