Alanya’dan yenilmezlik serisi

AYTEMİZ Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Bu sezon hiç deplasman galibiyeti alamayan rakibine karşı üstün bir performans sergileyen turuncu-yeşilliler, evinde yine güldü. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan turuncu yeşilliler, Süper Lig tarihlerindeki en uzun iç sahada yenilmezlik serisini yaşıyor.
ILK MAÇIN RÖVANŞINI ALDI
Erzurumspor ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Aytemiz Alanyaspor, bu kez galibiyeti kazanmasını bildi.
Bu sezon Süper Lig'de yüzde 75 ile pas yüzdesi en düşük ikinci takım olan Şimşekler, Erzurumspor karşısında bu istatistiği biraz toparladı. Maçta Alanyaspor'un pas isabeti yüzde 82 seviyesindeydi.