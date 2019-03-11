Bahar geldi çiçekler açtı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'deki bitki çeşitliğinin yaklaşık üçte birinin yer aldığı turizmin başkenti Antalya, baharın güzelliğiyle taçlandı. Antalya'da, ilkbaharın gelmesi ve ağaçların çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.Antalya halkı ve turistler, şu sıralar baharın getirdiği eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Çiçeklerin üzerine konan rengarenk kelebekler de parklarda vakit geçirenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi, kelebeklerin fotoğrafını çekti. Zeytin ve turunçgiller başta binlerce ağacın bulunduğu kent merkezindeki Zeytinpark, 'baharın habercisi' papatyalarıyla ilgi odağı oldu. Kentin farklı noktaları da binlerce çeşit bitki ile renklendi.