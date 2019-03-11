Çanakkale’ye dev çıkarma

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'daki şehit ve gazi derneklerinin üyeleri ile başarılı üniversite öğrencileri için Çanakkale Destanı gezisi düzenledi. AKM önünden hareket eden 30 otobüslük konvoyu uğurlama törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. Başkan Türel yaptığı konuşmada, "Bu büyük destanın yazıldığı yeri ziyareti çok önemsiyorum. Çanakkale bizim birliğimizin beraberliğimizin en güzel teyididir" dedi.

TÜRK BAYRAĞI ANTALYA'DAN

Başkan Türel, "Oraya gittiğinde göreceksiniz ki ilk dönemimde Antalya Büyükşehir Belediyesi adına yaptırdığımız Avrupa'nın en büyük Türk bayrağı, o muhteşem bayrak Çanakkale'de dalgalanıyor. O bayrağın altında vatandaşlarımız fotoğraf çektiriyor, duygusal anlar yaşıyor. Çanakkale birlik ve beraberliğimizin teminatıdır" ifadelerini kullandı. Başkan Türel'in hayırlı yolculuklar dilemesinin ardından otobüsler törenle uğurlandı. Şehit ve gazi yakınları, Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda savaşın günümüze ulaşan izlerini yerinde görecek ve şehitlikleri ziyaret edecek.