Kayıp çocuk alarmı

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşayan Edibe Çöker, 3 yaşındaki torunu Miraç Çöker'i şehir içi yolcu otobüsüyle Masal Park'a götürdü. Dönüş yolunda ise durakta çocuklarla oynayan Miraç, babaannesine görünmeden otobüse bindi.

112'DEN YARDIM İSTEDİ

Torununun yanında olmadığını fark eden babaanne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Duraktan geçen otobüslerin güvenlik kameralarını incelemeye alan belediye ekipleri, küçük çocuğun VL13 levhalı Hasan Yorgancı'nın kullandığı 07 AU0087 plakalı otobüste olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, küçük Miraç'ı Lara tarafında teslim alarak, polis merkezinde bekleyen ailesine teslim etti. Yeğenini teslim alan Aydın Çöker, "Tüm şehir yeğenimiz için seferber oldu. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.