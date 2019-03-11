Kırsal mahallelerde hizmet isyanı var

Antalya'nın kırsal mahallelerinden Aşağıkaraman'ın yolları adeta köstebek yuvasını andırıyor. Şehir merkezine 2 kilometre uzaklığındaki mahallede vatandaş isyan etti. Mahalleli CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nin hiçbir hizmet getirmediğini ifade etti. Vatandaş, mevcut belediye başkanı ve Büyükşehir adayı CHP'li Muhittin Böcek'in oy alamadığı gerekçesiyle yıllardır halkı cezalandırdığını söyledi.

KÖSTEBEK YUVASI

Aşağıkaraman mahallesinde sokaklarda bakımsızlık nedeniyle büyük çukurlar oluştu. Araçların dahi geçmekte zorlandığı sokaklara yıllardır asfalt yapılmadı. Özellikle şiddetli yağmurlar nedeniyle yollarda oluşan obruklar mahalleliyi canından bezdirdi. CHP'li belediyeden hizmet görmediklerini söyleyen vatandaşlar, çamur ve su birikintilerinden kurtulmak istediklerini söylediler.

15 YILDIR BAŞKANI GÖRMEDİK

Seçimlerde CHP'ye az oyun çıkması nedeniyle hizmet alamadıklarını söyleyen Halil Boğaoğlu, " Böcek 3 dönemdir hiç mahallemize uğramadı. Kendi gelmezmiş gibi hizmette getirmedi. Suçumuz CHP'ye oy vermemek mi?" dedi. Kırsal bir mahalle olmalarına rağmen şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunduklarını söyleyen Asiye Bozca ise "Sokaklarımızda çukur ve çamurdan yürüyemez olduk. Böcek daha Konyaaltı'na hizmet edemezken Antalya'ya nasıl hizmet edecek" diye konuştu.

ASFALT GELMEDİ

Mahallenin yollarında oluşan büyük çukurlar nedeniyle vatandaşlar araçlarının zarar gördüklerini söyledi. Rüstem Durdali, "Vatandaş sokaklarda çukurlar ve çamur nedeni ile yürüyemezken, araçlarını da kullanamıyor. Çünkü bozuk yollarda araçlar zarar görüyor" dedi. Derin çukurlarda oluşan su birikintisi ile duş alınabileceğini ifade eden İbrahim Karakuş ise, "Yıllardır sokaklarımıza 1 metrekare asfalt bile dökülmedi. Hizmet istiyoruz. Bizi yok saymasınlar" diye konuştu.

BÖCEK HİZMET GETİRMEDİ

MAHALLEDE bozuk yollar nedeniyle yaşlı vatandaşlar yürümekte zorlanıyor. Hamide Gündoğdu, "Sokaklarımızdaki yolların asfaltlanmasını istiyoruz. Özellikle akşamları yollardaki çukurları görmeyip ayağımızı kırmaktan korkuyoruz" dedi. Hüseyin Kakış ise 53 yaşında olduğunu söyleyerek şimdiye kadar hizmet görmediğini belirtti.