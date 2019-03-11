Şimşekler evinde güçlü

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta, 4 kez penaltı noktası gösterilirken, Alanyaspor, Cisse'nin ayağından 2 vuruşu kaçırdı. Senegalli'nin ilk yarıda bulduğu bir gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. BIR GOL DE VAR'A TAKILDI

9. dakikada Alanyaspor atağında Sural'ın ara pasında topla buluşan Cisse hızla ceza sahasına sokuldu. Geriden koşu yapan Efecan ile ceza sahasında duvar pası yapan Senegalli'nin gelişine vurduğu plase vuruşta top kaleci İbrahim'e çarparak ağlarla buluştu. Ancak VAR sistemini inceleyen Mete Kalkavan ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 45+2. dakikada Alanyaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Efecan bekletmeden ortaladı. Kale önüne havalanan topa yükselen Papiss Cisse'nin boş alanda yaptığı kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.

47. dakikada gelişen Alanya, atağında Efecan, Leo'dan sıyrılmak isterken top Leo'nun eline çarptı. VAR sisteminden inceleyen pozisyona bakan Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Cisse'nin vuruşunda Sehic gole izin vermedi. 59. dakikada Ozan Tufan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Papiss Cisse, Kanstrup'un müdahalesiyle yerde kaldı. Mete Kalkavan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez topun başına geçen Welinton'un vuruşu İbrahim'in solundan geçerek ağları havalandırdı: 2-0. 77. dakikada gelişen Erzurumspor atağında Sunu'nun pasında ceza sahası içinde topa koşan Leo'ya, Efecan müdahale etti. Mete Kalkavan karşılaşmanın üçüncü penaltısını Erzurumspor lehine verdi. Gilles Sunu, topu kalenin ortasına sert bir vuruşla gönderdi: 2-1. 8. SIRAYA YÜKSELDİLER

90+3. dakikada Efecan defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi 4. kez penaltı noktasını işaret etti. İkinci kez penaltı için topun başına geçen Cisse'nin vuruşu üsten dışarı çıktı. Sahadan 2-1 üstün ayrılan Alanyaspor rakibi Erzurumspor'u ateşte bıraktı. Konuk ekip, 22 puanla 17'nci sırada kalarak düşme korkusunu kemiklerine kadar hissetti. Turuncu-yeşilliler ise puanını 34'e çıkartarak 8'inci sıraya yükseldi. Alanyaspor ligde evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

SERGEN YALÇIN'DAN CISSE'YE TEBRIK!

Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, çok daha kolay kazanabilecekleri müsabakada inanılmaz fırsatları cömertçe harcadıklarını söyledi. Karşılaşmanın son bölümünde sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Yalçın, "Bu tür maçlarda skor 2-1 olunca bilinçsizce gelen bir rakibe karşı sıkıntı yaşamak doğaldır ama sonuçta çok değerli 3 puan aldık" dedi. Cisse'nin 2 penaltı kaçırmasına yönelik soru üzerine ise şunları söyledi: "Penaltılara Welinton'u, ikinci penaltıcımıza da Ozan Tufan'ı yazdık ama Cisse, Premier Lig'de oynayan, tecrübeli oyuncu. Sorumluluk aldı. Kaçırdı, bir daha sorumluk aldı, onu da kaçırdı. Aslında ikinci sorumluluğu alması çok enteresan. Bu zordur. Hiçbir oyuncu bu sorumluluğu almaz. Onu da bu sorumluluğu aldığı için tebrik ediyorum."