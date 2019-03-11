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Pekcan 2 bin esnafla buluştu

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Ticaret Bakanı Pekcan 2 bin esnafla buluştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da Batı Akdeniz'i kapsayan 2 bine yakın esnafla bir araya geldi. "Ticaret Bakanlığı olarak biz sahalardayız" diyen Bakan Ruhsar Pekcan, iş dünyasıyla sürekli istişare halinde olduğunu ve esnafın ihtiyaç, talep ve önerilerini topladıklarını söyledi.

İHRACATÇI ESNAF
Pekcan, esnafları ihracatçı yapmak istediklerini belirterek, "Bununla ilgili esnaflarımıza pazara giriş ve marka destekleri projesi başlattık. Esnaflarımıza e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz. 21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduk. 81 ile yayacağız. Amacımız ihracatı tabana yaymak" dedi. Pekcan, "Toplumda spekülasyon yaparak tüketicimize zarar veren, dürüst esnafımıza karşı fırsatçılık yapanlara fırsat vermiyoruz, denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi. Cam Piramit'te gerçekleşen Esnaf Buluşması'na Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.

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Ticaret Bakanı Pekcan 2 bin esnafla buluştu
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