Acılı eşten son talep araç silah sayılsın

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ANTALYA'DA geçen yıl trafik Kemer'de yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Nuran Demircioğlu'nun eşi Yusuf Değirmencioğlu, ilginç bir talepte bulundu. Değirmencioğlu, kazaya neden olan Mehmet Çataltaş'ın kullandığı aracın silahtan sayılan alet vasfında olduğunu öne sürdü. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada konuşan Değirmencioğlu, tutuklu sanık Çataltaş'ın 'olası kast ile insan öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasını istedi.Sanık şoför Çataltaş ise kaza nedeniyle üzgün olduğunu dile getirerek, "Arabam bariyerlerden savrulunca direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve kaza oldu. 10 aydır tutukluyum. Ailelerden özür diliyorum. Tahliyemi istiyorum dedi. Mahkeme, kusur durumunun tespiti amacıyla rapor alınması için dosyanın İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.