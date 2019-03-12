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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Acısu Deresi'nin ıslahı ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Antalya'da 200 mavi bayraklı plaj ve tesis olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Bu mavi bayrak olayını sürdürebilmek için denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. Bu dereler denize kirlilik taşımaya devam ederse denizlerimizi temiz tutamayız" dedi.Bu bölgelerin kirlenmesine izin vermenin ihanet olduğunun altını çizen Karaloğlu, "Lütfen bunu kimse yapmasın. Yapan varsa yakaladığımızda çok ağır cezalandıracağız ve bu kişileri ifşa edeceğiz. Bunları yedikleri sofrayı kirleten insanlar olarak görüyoruz. Deniz bizim soframız. Acısu bizim soframız. Hiç kimsenin denizi ya da Acısu Deresi'ni kirletme hakkı yok. Kirletiyorsa da ona da gereğini yapacağız. Gerekli kurumlara talimatım var. Bir yerde dereler ve denize direkt bağlanmış hat görürseniz o hattı betonlayın. Yapanı en ağır şekilde de cezalandırın. Bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.