Düdük çaldı, ortalık karıştı

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BURDUR'DA oynanan amatör küme play-off maçının ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi. Taraftarların tribünden atlamasıyla yeşil saha savaş alanına döndü. Büyüyen kavgayı polis güçlükle ayırdı.Maküspor ile Gölhisarspor, Gazi Atatürk Stadı'nda Birinci Amatör Küme play-off maçında karşı karşıya geldi. Volkan Yalın'ın yönettiği maç Maküspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları birbirine girdi. Tribündeki taraftarların da sahaya atlamasıyla ortalık bir anda savaş alanına döndü. Polisler olayları yatıştırmak için büyük çaba harcarken, takviye ekipler çağrıldı. Arbede sonucu fenalaşan 1'i kadın 2 Maküspor taraftarı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karşılaşmanın hakemleri ise sahayı polis koruması eşliğinde terk etti.