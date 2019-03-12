Emek’te örnek dönüşüm

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ANTALYA'NIN Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeni Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Lansmanı'na katıldı. Proje detaylarının görsellerle anlatıldığı toplantı da mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Tütüncü, büyük dönüşümü ve detaylarını anlattı.İmarı yeni tamamlanmış başka mahalle sakinlerinin de aynı kentsel dönüşümü talep ettiğini belirten Tütüncü, Masa Dağı'ndaki 5 mahallede buna benzer bir uygulama başlattıklarını söyledi. Yaklaşık 2-3 yıl önce iskan almış Kepezlilerin de konforlu site talep ettiğini belirten Tütüncü, "Bu şartlarda bundan iyisi Şam'da kayısı. Sizlerle birlikte başardık" dedi. Tütüncü, raylı sistemin de mahallenin değerini artırdığını sözlerine ekledi.