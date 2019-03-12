Felaket geliyorum diyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da arka tarafı görünecek kadar çatlak duvarların bulunduğu binada oturanlar, evlerinin yıkılacağı korkusu yaşıyor. Zemininde toprakla duvar arasında 4 santimetre açık oluşan apartmanda yaşayanlardan bazıları evlerini terk etti. Konyaaltı ilçesinde 2005 yılında inşa edilen 3 katlı 12 daireli apartmanda oturanlar, 2014 yılında binalarında mantolama işlemi yaptırmak istedi.Mantolama yapmaya gelen şirket yetkilileri, binada ciddi çatlaklar olduğunu, işlemi yapmaları durumunda bu çatlakların daha büyük risklere neden olabileceğini belirterek işlemi uygulamadı. Ardından bina sakinleri gece sessizliğinde çıkan çatlama sesleriyle çatlaklakların oluşumuna tanık oldu. Çatlaklar kısa sürede binanın iç ve dışını sardı, zemininde duvar ile toprak arasında 4 santimetre açık oluştu. Bazı apartman sakinlerinin taşındığı 12 daireli binada, halen 9 dairede yaşam devam ediyor.Ev sahipleri, binayı yapan müteahhide gizli ayıplı mal sattığı gerekçesiyle dava açtı. Dava görülürken bilirkişi raporlarında, binanın can ve mal kaybına yol açabileceğine yönelik görüş bildirildi. Davanın dördüncü yılında hakim, konunun tüketici mahkemesini ilgilendirdiği gerekçesiyle dosyayı tüketici mahkemesine yönlendirdi. Apartmanda ailesiyle korku içinde yaşamaya devam eden Ender Mülazim, "4 yıldır bunun bilinmemesi bize komik geldi" dedi. Meral Aksu da "Bilirkişi raporunda, ivedilikle burayı boşaltmamız gerektiği söyledi. En ufak depremde bile risk altındayız" dedi.