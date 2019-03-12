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Hayalleri gerçek oldu

’de ilkokul öğrencisi özel çocuklar polislik hayallerini gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Hayalleri gerçek oldu
Antalya'nın Kemer ilçesinde Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri, ilkokul öğrencilerini polislik mesleği konusunda bilgilendirirken, öğrencilerin hayatlarına da konuyor. Kuzdere Mahallesi'ndeki Mehmet Saygın İlkokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencilerini geçen hafta ziyaret eden polis ekipleri, öğrencilerin taleplerine sessiz kalmadı.

KEMER KONTROLÜ YAPILDI
Trafik polisi olmak istediğini söyleyen Barış Akalın (8) ve toplum destekli polis üniforması isteyen Orhan Ertaş'ın (11) isteklerini gerçekleştirmek için polis ekipleri harekete geçti. Polis üniforması giyen özel öğrencilerle trafik uygulaması yaptı. Trafik kontrolü için durdurulan araçlardaki sürücüleri soru yağmuruna tutan öğrenciler, ehliyet ve ruhsat kontrolü de gerçekleştirdi.
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