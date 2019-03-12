Kanseri yenip patron oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, tiroit kanserini üç yıl süren kemoterapiyle yenen 42 yaşında iki çocuk annesi Serpil Kaplan, psikoloğunun önerisiyle girdiği yarı zamanlı işin patronu oldu. Üçgen Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan guatr hastası olan Kaplan, 2012'de tiroit kanserine yakalandı. Hastalığı son evreye ulaşan Kaplan'a kemoterapi uygulandı. Saçlarını kaybeden, 2.5 ayda 84 kilodan 57 kiloya düşen Kaplan, iki kızı, iki torunu ve ailesinden destek alarak hayata tutunmaya çalıştı.Kaplan, psikoloğunun önerisiyle moral olsun diye kahvaltılık veren bir kafede yarı zamanlı işe başladı. Kısa sürede kendisini sevdiren, yaptığı börek ve tatlılarla müşterilerin beğenisini toplayan Kaplan, kanseri yenerek hayata bağlandı. Bir süre çalıştıktan sonra patronunun devrettiği iş yerini kiralayan Kaplan, burada ev yemekleri çıkardı. Yarı zamanlı olarak girdiği işin patronu olan Kaplan, pazarları gezip, en taze sebzeleri satın alarak yemeklerini lezzetlendiriyor. Kaplan, "Hayatı sevmek, tutunmak için mücadele etmek, ne zorluklar olursa olsun tebessümü hiç bırakmamak gerekiyor. Kemoterapiye girerken bile tebessüm ediyordum" dedi.