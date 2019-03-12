Özel çocuklar için özel malzeme

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi' Antalya'da uygulamaya başlandı. Özel eğitim materyalleri Konyaaltı ilçesindeki Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu'nda dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, kavram kartları, renk benzerlik sıralama, ip geçirme tahtaları, ahşap küp setleri ve sayı sembol işleme tahtaları gibi çeşitli materyallerden oluşan malzemeleri öğrencilere verdi. Materyaller 232 sınıfta dağıtılacak.