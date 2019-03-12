Projelerimizi çalıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehri Belediye Başkanı Menderes Türel Döşemealtı ilçesi Ilıca, Dağbeli, Akkoç, Bağdemağacı mahalleleri ile TOKİ konutlarında vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve AK Parti Döşemealtı Başkan adayı Emre Afacan'ın da katıldığı toplantıda Türel, Döşemealtı'na raylı sistem, hızlı tren, otogar, hastane müjdeleri verdi.Türel, 'çiftçiye bedava elektrik' gibi geçen 5 yılda hayata geçirdiği projeleri, kitapçığına koyan CHP'li Muhittin Böcek'e yüklendi. Türel, "Elinde projesi olmayanlar, bu işlere kafa yormayanlar hemen proje hırsızlığı yapıyorlar. Diyorlar ki şimdi ben de sulama suyunda elektriği bedava kullandıracağım. Siz 2009'da 100 bin kişiye elektrik bedava dediniz unuttunuz gittiniz size kim inanır. Çıkmışlar Menderes Türel'in yaptığını ben de yapacağım diyorlar. O işleri Menderes Türel ve kadrolarından başkası yapamaz. Biz kruvaziyer liman yapacağız diyoruz. Önce karşı çıkıyorlardı, şimdi biz de kruvaziyer limanı yapacağız diyorlar ama derslerine çalışmadan konuşuyorlar. Yapacağız dedikleri büyük limanın içinde genişleyecek 1 santim alanı yok. Oraya yapılması mümkün değil" dedi.Türel, Korkuteli'nde Cumhur İttifakı adayı Ömer İşlek'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Türel, "Ömer İşlek'in sunacağı bütün projeler aynı zamanda Menderes Türel'in de projesidir" dedi. Korkuteli'yi çağ atlatacak projelerle tanıştıracaklarını belirten Türel, "Korkuteli'ni çift kanatlı uçuracağız" dedi.