Şehitler Oratoryosu sahnelenecek

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) ve Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı sebebiyle 'Şehitler Oratoryosu' sahneleyecek. 15 Mart saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluşturulacak eseri, Hasan Niyazi Tura besteledi.ADSO ile Antalya DOB korosu ve çocuk korosunun sahne alacağı konserde, orkestrayı Tolga Taviş, koroyu Mahir Seyrek ve çocuk korosunu Sinem Seçil Baddal yönetecek. Soprano Sema Suna, mezzo soprano Sibel Kızılateş, tenor Devrim Demirel ve bas Engin Suna olacak. Oratoryoda metinleri ise Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum seslendirecek.