Antalya’da kuzey rüzgarı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kültür Konserleri'nin bu seferki durağı yeşil ve mavinin kucaklaştığı Karadeniz oldu. Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen sevilen gecede sanatçı Zeynep Başkan'ın sahne aldı. Birbirinden güzel Karadeniz Ezgilerinin seslendirildiği gecede sanat yönetmeni Nihat Akçer de sahne aldı.Geceye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, Antalya Karadenizliler Dernek Başkanı Halis Ekşi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde vatandaşlar Karadeniz şarkılarında sanatçılara eşlik ederek bol bol horon tepti.