Antalya’ya yakışmıyor

BUGÜN NELER OLDU

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle memleketi Antalya'da, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel ve Muratpaşa Adayı Gökçen Özdoğan Enç'in Meydan Kavşağı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Çavuşoğlu, "Muratpaşa Kepez'den geri. Antalya'nın gözbebeği Muratpaşa'ya bu yakışmıyor. Şimdi Muratpaşa'nın tekrar Kepez'in önüne geçmesi Antalya için iyi değil mi? Bunu yapabilecek kişi Gökçen Özdoğan Enç'tir" dedi.Bakan Çavuşoğlu kalabalığa, "Önünüze çok güzel bir fırsat çıktı, bu fırsatı değerlendirelim" diye seslenerek, 2009-2014 arasında Antalya'nın 10 sene geriye gittiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Tekrar Antalya'nın o karanlık günlere gitmesine müsaade eder misiniz? İşte o yüzden Menderes Türel'in devam etmesi gerekiyor. Büyükşehir ve ilçe el ele verecek, Muratpaşa'da tüm sorunlar çözülecek" diye konuştu. Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin (DATÜB) düzenlediği yemekte Antalya'da yaşayan Ahıska Türkleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.