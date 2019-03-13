Asatspor baharı şenlikle karşıladı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Kepez Kent Ormanı'nda 1'.'si düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. ASAT Genel Müdürlüğü personeli ile ASAT Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile çalışanlarının aileleriyle katıldıkları şenlikte
, canlı müzik ve sahne gösterileri yer aldı.
ŞAMPİYONA KUTLAMA
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Kepez Kent Ormanı'ndaki şenlik alanına gelerek oyuncuları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Türel, "Biz gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Kültürle, sanatla ilgilenmesini istiyoruz" dedi. Başkan Türel, geçtiğimiz günlerde Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlenen U- 23 Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa 2. kazanan genç sporcu Eda Tekin'i sahneye çağırarak tebrik etti.