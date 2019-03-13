Asatspor baharı şenlikle karşıladı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Kepez Kent Ormanı'nda 1'.'si düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu., canlı müzik ve sahne gösterileri yer aldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Kepez Kent Ormanı'ndaki şenlik alanına gelerek oyuncuları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Türel, "Biz gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Kültürle, sanatla ilgilenmesini istiyoruz" dedi. Başkan Türel, geçtiğimiz günlerde Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlenen