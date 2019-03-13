BİLSEM’de TÜBİTAK gururu

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TÜBİTAK tarafından bu yıl 50'ncisi düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması'na Antalya Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri damga vurdu. Antalya, Afyonkarahisar, Konya, Isparta ve Burdur'dan gelen okullardan 12 kategoride 100 projenin Türkiye finallerine gitmek mücadele ettiği yarışmada, Antalyalı öğrencilerin 1 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük ile toplamda 4 projesi ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz syıl 'Yılın Genç Araştırmacısı' seçilen Buse Dikmen ve Funda Aksöğüt'ün psikoloji alanındaki projesi Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.TÜBİTAK bölge yarışmasında 1'inci olarak Türkiye finallerinde yarışacak olan 'Çözüm odaklı kısa süreli terapi' adlı proje ile Alzheimer hasta yakınlarının yaşam kali leyerek çözüm üretiliyor. Projeyi hayata geçiren Buse Dikmen ananesi, Funda Aksöğüt ise babannesinin Alzheimer hastası olduğundan dolayı fikir ortaya çıktığını söyledi. Projede, Akdeniz Üniversitesi Akademisyenleri'nden yardım alınırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Mavi Ev'de 6 ay boyunca uygulaması gerçekleşti. 3 ayrı grupta oluşturularak hasta yakınlarına test, terapi ve sanatsal çalışmalar yaptırıldı.BİLSEM'li lise öğrencileri Haim Egemen Gülen ve Abdulkadir Kahraman'ın yaptığı 'Atıktan robota, robottan toprağa' adlı projeleri teknoloji tasarım alanında bölge 2. seçildi. BİLSEM'in tarih ve matematik alanında da üçüncülük aldı.