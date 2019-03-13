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Derbi hazırlığı başladı

Erzurumspor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Aytemiz Alanyaspor, pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı Akdeniz derbisinin hazırlıklarını ‘galibiyet’ parolasıyla sürdürüyor

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Derbi hazırlığı başladı
Süper Lig'in 26. haftası pazar günü Akdeniz derbisine sahne olacak. Erzurumspor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Aytemiz Alanyaspor, İstanbul deplasmanında Galatasaray'a 5-0 gibi farklı bir sonuçla yenilen Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alanyaspor'un dünkü çalışması oldukça neşeli geçti. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan Şimşekler, antrenmanı düz koşu ile tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Galibiyet için sahaya çıkacağız. Bizim her maçta tek düşüncemiz üç puan" dedi.
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Derbi hazırlığı başladı
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