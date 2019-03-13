En zor sezon

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 5-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada zor bir sezon yaşayacaklarını söylediğini ve bunun gerçekleşmeye başladığını ifade etti. Galatasaray maçında ilk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyduklarını belirten Korkmaz,dedi.Çok farklı bir sezon yaşandığının altını çözen Korkmaz,Hâlâ bu sözlerimin arkasındayım. Bu seneyi geçersek, gelecek sene neler olacağını göreceksiniz" diye konuştu.Takımdaki genç oyunculara ilişkin de konuşan Korkmaz, "Geleceklerini kendileri belirleyecek, biz yardımcı olacağız. Biz gereken fikrimizi, gereken öğretmenliğimizi yapıyoruz. Biz olduğumuz sürece gelişim ve geliştirme olacak. Biz olmadığımızda kendileri belirleyecekler. Biz onlara bir yol çizmeye çalışıyoruz, umarım daha iyi olurlar" ifadelerini kullandı. Bu arada Bülent Kormaz eski hocası Fatih Terim'e karşı oynadığı 4 maçı da kazanamadı.ANTALYASPORLU Doğukan Sinik, Galatasaray maçında omzunun üstüne düşerken yürekleri ağıza getirdi. Dengesiz düşüş yaşadığını ve omzumdan 'çıt' diye bir ses geldiğini belirten Doğukan, "Tedavimizi olup, Alanya maçında takımdaki yerimi almak istiyorum" dedi. Karşılaşmayı ise şu sözlerle değerlendirdi: "Böyle maçlarda oyun disiplininden kopmamak lazım. Feghouli'nin golü şanssız oldu. 2. golü yiyene kadar da işler iyi gidiyordu. Artık bu maçı unutup Alanyaspor maçında mutlaka 3 puan almamız lazım."ANTALYASPOR'UN Belçikalı kalecisi Ruud Boofin bu sezon 24 karşılaşmada forma giydi. Cezalı olduğu için sadece Sivasspor maçını kaçırdı. Kalesinde 40 gol gören Boffin, ligin ilk ve ikinci yarısındaki Beşiktaş maçlarında toplam 9 gol, Galatasaray'dan ise iki karşılaşmada 6 gol yedi. Lider Başakşehir' ile oynanan iki mücadelede yediği gol sayısı ise 5 oldu