Fethiye’de liderlik sevinci

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda mücadele edenBatı Akdeniz ekibi, galibiyet coşkusunu taraftarıyla kutladı. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Başantrenörü Engin Gençoğlu, "Hedefimizi net olarak belirleyerek çıktığımız yolda planlı, disiplinli, sistemli ve doğru çalışmanın meyvelerini bir bir toplamaya başladık. Göreve geldiğimizde ekibimiz 3. sırada yer alıyordu. Ancak bunu kabullenmeden mücadele ettik ve sonunda hak ettiğimiz olan liderliğe yükseldik. Zirveye çıkmak zordur ama asıl zor olan burada kalmaktır.diye konuştu.