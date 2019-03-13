İlk ders örnek kadınlardan

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle Aksu Cihadiye Ortaokulu'ndaki kız öğrencilere yönelik 'Kızlar da Yapabilir' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan kadınlar, öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi.Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken, havacılık sektöründe farklı işlerle uğraşan kadın görevlilerin, kız öğrencilere örnek olabilmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk de kendisinin de bir kadın olduğunu belirtip kızlara kendilerine inanmaları tavsiyesinde bulundu. Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Destek Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Serap Toru da mesleği konusunda örnekler verdi. İtfaiye memuru Seda Özdem, yardımcı pilot Berrak Kalafat Esen ve uçak teknisyeni Rüveyda Okuyucu ise heyecan verici mesleklvrini anlattı. Apron gezisine de katılan kız çocukları, yolcu uçağı gezisinin ardından hediye ve sertifikalarını aldı.