Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > İlk ders örnek kadınlardan

İlk ders örnek kadınlardan

’da, teknisyenlik, pilotluk, şoförlük gibi meslek gruplarında kadınların da yer alabilmeleri için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 13.3.2019
İlk ders örnek kadınlardan
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle Aksu Cihadiye Ortaokulu'ndaki kız öğrencilere yönelik 'Kızlar da Yapabilir' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan kadınlar, öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi.

ROL MODEL OLDULAR
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken, havacılık sektöründe farklı işlerle uğraşan kadın görevlilerin, kız öğrencilere örnek olabilmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk de kendisinin de bir kadın olduğunu belirtip kızlara kendilerine inanmaları tavsiyesinde bulundu. Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Destek Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Serap Toru da mesleği konusunda örnekler verdi. İtfaiye memuru Seda Özdem, yardımcı pilot Berrak Kalafat Esen ve uçak teknisyeni Rüveyda Okuyucu ise heyecan verici mesleklvrini anlattı. Apron gezisine de katılan kız çocukları, yolcu uçağı gezisinin ardından hediye ve sertifikalarını aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk ders örnek kadınlardan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN