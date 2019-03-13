Olmadı, bir kez daha

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2014 seçimi öncesi söz verdiği 33 büyük projeden sadece düşük bütçeli 10'unu hayata geçiren CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çareyi proje isimlerini ve görsellerini değiştirmekte buldu. İlçenin kangren haline gelen otopark sorununu çözemeyen Sözen, sanayi sitesinin delik deşik olan yollarını bile asfaltlamaktan aciz hale geldi. Yapmadıklarının cevabını veremeyen CHP'li Sözen, makyajlanan projelerle 5 yıl daha görev istedi.'Hani verdiğin sözler başkan' manşeti atan SABAH Akdeniz'e 'Yalan yazıyorlar' diye iftira atan CHP'li Sözen katalogda yer alan ve yapmadığı projeler için 'Açıkla Başkan' çağrımıza cevap veremedi. CHP'li Sözen, bu gelişmeler karşısında yakın çevresine, "Sabah'a savaş açtım. Ne olacaksa olsun" dediği ileri sürüldü. Yapamadıklarının hesabını Manavgatlılara, cevabını ise SABAH Akdeniz'e veremeyen Sözen'in yeni dönemi için ise projelerin isimlerini ve görsellerini değiştirip tekrar seçim kataloğuna koyması dikkat çekti. 10 ana başlıkta topladığı 38 proje için konuşan çıkan CHP'li Sözen, "Geriye bakıp 'şunları yaptık' diyen bir Sözen değil, bu kente borçluyuz. Daha fazlasını yapmamız gerek diyen Bir Şükrü Sözen var karşınızda. Ne yaptıysak sizler- le yaptık" demesi Manavgatlılarla dalga geçme olarak yorumlandı.Manavgat Ulaşım Master Planı, Sorgun Doğa Parkı, Manavgat Eğlence Merkezi, Manavgat Yat Limanı, Kum Mevkisi Spor Kompleksi, Sorgun Tenis ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Manavgat Tekne İmal ve Çekek Yeri, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi, Manavgat Üniversitesi, Mahalle ve Köy Konakları, Köylerin Altyapı ve Üstyapı çalışmaları, Organik Köy Pazarları, Oymapınar Turizm Bölgesi, Köprülü Kanyon Milli Parkı, Titreyen Göl Ekolojik Parkı, Sorgun Botanik Parkı, Türkiye'nin 7 Harikası Projesi (Minyatür Park), Şehitler Anıtı, Türk Beleni Kent Ormanı (BÜYÜKŞEHİR BELEDİ- YESİ YAPTI), Doğal Afet Merkezi, Emekliler Dinlenme ve Kültür Evleri.MANAVGAT Yat Limanı yeni dönem için isim ve görsel değiştirilerek 'Nehir yat Limanı', Oymapınar Turizm Bölgesi'nin adı ve görseli değiştirilip 'Oymapınar Turizm Merkezi', Sorgun Tenis ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin adı ve görselleri değiştirilip 'Manavgat Yaşam Merkezi', Manavgat Ulaşım Master Planı adı ve görselleri değiştirilip 'Ulaşılabilir Manavgat (yapılamayan 2 taşıt köprüsü yerine 1 köprüsü, yapılamayan 2 yaya köprüsü), Kum Mevkisi Spor Kompleksi'nin adı ve görselleri değiştirilip 'Kızılot Çok Amaçlı Spor Tesisleri', Mahalle ve Köy Konakları yerine görseller ve isim değiştirilip 'Köy Etkinlik Salonları (Konsept Köyler)', Manavgat Organize Sanayi bölgesi görseli değiştirilip aynı isimle tekrar, Sorgun Botanik Parkı'nın adı ve görselleri değiştirilip 'Sorgun Ekolojik Park Ormanı' oldu.