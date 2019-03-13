Pozitif ayrımcılık

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ANTALYA Kepez Belediyesi'nin özellikle ev hanımları için sosyal bir platform oluşturduğu 'Kadınlar Buluşması' bu ayda Sine Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. 'Kadınlar Buluşması'na Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile birlikte katıldı. Kadınlardın bir araya gelerek eğlendiği ve sosyalleşme imkanı bulduğu buluşmada Tütüncü çifti, coşku ile karşılandı.Tütüncü, "Yeni dönemde Belediye Meclisimizde seçilebilecek yerde 5 kadın kardeşimiz var. Onlar sizleri Kepez'in hanımlarını en güzel şekilde temsil edecek" dedi.