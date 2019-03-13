Rusya’da tanıtım atağı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN en önemli turizm pazarlarından Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştiren Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (MITT) başladı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, fuarın kapılarını açmasıyla birlikte Antalya bölgesi stantlarının yoğun bir ilgiyle karşılandığını söyledi. Çetin, "2017'de 3.7 milyon, 2018'de ise 4.6 milyon Rus misafirimiz oldu. Moskova'daki temaslarda ivmenin bu yıl da süreceğine dair güçlü sinyaller aldık. Hedefimiz 5 milyonun üstünde Rus turisti misafir etmek" dedi. Çetin gelirde de artış yaşanacağını belirterek, "Turizmcilerle görüştük. Fiyatlar yüzde 10-15 artacak" diye konuştu.