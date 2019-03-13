Sağlık tebessümü

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Antalya'da beyaz diş hayaliyle operasyona girip 32 dişini birden kaybeden ve 'delirten hastalık' teşhisiyle sinirleri kesilen Sunay Öztürk, 8 aylık tedavisinin ardından protez dişlerini takıp aynanın karşısına geçti, gülücükler saçtı. Daha önce aynaya bakmaya bile korkan Öztürk, "Aynaya bakıp gülmek bile çok güzel" dedi.2 çocuk annesi Sunay Öztürk'ün (41) çilesi yaklaşık 9 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı almasıyla başladı. 10 bin lira kredi çeken Öztürk'ün 20 dişi, kaplama için kesildi. Ancak bir süre sonra başlayan ağrılar hayatını kabusa çevirdi. Antalya, Isparta ve Denizli'de doktor doktor gezmeye başlayan Öztürk, 1.5 ayda 32 dişini çektirdi. Ama ağrıları dinmedi. Kendisine halk arasında 'delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' teşhisi konuldu. Sinirlerinin kesilmesi bile çare olmayan Öztürk, Ankara'da gördüğü 8 aylık tedavinin ardından ilk kez gülümsedi. Dişleri henüz kullanamadığını beliren Öztürk, "Ne kadar kullanamasam da dişlerimi takabiliyorum. Gülümseyebilmek bile yeter" diye konuştu.