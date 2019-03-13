Sahalarda özlenen tablo

BUGÜN NELER OLDU

YAŞANAN olaylarla daha çok gündeme gelen amatör kümede bu kez örnek bir birliktelik sağlandı. Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) bünyesinde yapılan 2.Amatör Küme müsabakalarında karşılaşan Çünürspor ve Kuleönü Belediyespor'da tüm oyuncular tek takımdaymış gibi hatıra pozu verdi.Bu kez eski takımlarına rakip olarak sahaya çıkan oyuncu ve yönetici 2 kardeş, yıllarca top koşturduğu ekiple rakip olan yeni takımını bir araya getirerek futbolun kardeşlik yönünü en güzel biçimde ortaya koydu. Sahada ortaya konulan anlamlı birliktelik, seyirciden de büyük alkış aldı.