Servis kazaları korkuttu

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ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde düzenlenecek Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na katılmak için gelen Koç Üniversitesi Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada çoğu üniversite öğrencisi 6 kişi yaralandı. Kaza dün saat 12.30 sırasında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.Ş. idaresindeki 07 UR 344 plakalı kamyon şoförü, yaya geçidine inen bir yayayı görünce yavaşladı.Bu sırada arkadan seyir halinde bulunan ve içinde Koç Üniversitesi erkek masa tenisi takımını taşıyan K.G. yönetimindeki 07 BDA 60 plakalı minibüs kamyona arkadan çarptı. Minibüse de A.D. idaresindeki 34 FD 8621 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada minibüs ve otomobilin ön tarafı hurdaya döndü. Otomobil ve minibüste yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören güvenlik Yasemin Altıntaş, "İşe gidiyordum, yaya yoluna geldim. Benden önce birisi koşarak karşıya geçti. Ben yaya yoluna inince ileriden beni gören kamyon yavaşlamaya başladı. Yaya yolunda durdu, arkadan gelen araç kamyona arkadan çarptı" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.