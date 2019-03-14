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’de satranç fırtınası

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Akdeniz’de satranç fırtınası
AKDENIZ Üniversitesi (AÜ) Satranç Topluluğu tarafından gerçekleştirilen satranç turnuvasının şampiyonları belli oldu. Antalya Karadenizliler Derneği'nin sponsorluğunda düzenlenen turnuvaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Turnuvaya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal ve Genel Sekreter Ali Serinoğlu da ziyaret ederek destek verdi. Öğrenci Lokali'nde gerçekleştirilen Satranç Turnuvası'nda öğrenciler taktik ve stratejilerini konuşturdu. 2 gün süren heyecanlı müsabakaların sonunda Hasan Can Özkara turnuva birinciliğini elde ederken Afganistan asıllı Edris Naseri ikinci oldu.
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Akdeniz’de satranç fırtınası
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