Anadolu’nun hikayeleri Kepez Kitap Fuarı’nda

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Kepez Belediyesi'nin bu yıl 2'incisini düzenlediği 'Kepez Kitap Fuarı' dolu dolu etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Kitapların büyülü dünyasında yolculuğa çıkan minik kitap severler de, Anadolu'nun seçkin hikayelerinin anlatıldığı bu fuarda keyif dolu saatler geçiriyorlar. Ünlü yazar, gazeteci ve televizyoncuları hayranları ile bir araya getiren Kepez Kitap Fuarı, çocuklar içinde özel etkinlikler düzenliyor. 200'ün üzerinde yayınevinin katıldığı fuarda 150'nin üzerinde imza günü ve söyleşi düzenlenecek.Antalya'da yaşayan her çocuk kitap fuarını gezebilsin diye her gün binlerce öğrenciyi ücretsiz servislerle okullarından alan Kepez Belediyesi, çocuk ve gençleri 2.Kepez Kitap Fuarı'nda ağırlıyor. Antalyalı öğrenciler gün boyu sevdikleri yazarların imza ve söyleşilerine katılma imkanı bulurken, minik kitapseverlerde alana kurulan sahnede rengarenk kostümlerle canlandırılan hikaye anlatımlarını dinliyor. Ayrıca çevreci proje kapsamında Kitap Fuarı'ndan 50 liralık alış veriş yapan kitapseverler adına Kepez Belediyesi, 1 portakal ağacı dikecek ve portakal bahçesi oluşturulacak.