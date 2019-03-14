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’dan konut kredisi atağı

Giriş Tarihi: 14.3.2019
ATSO’dan konut kredisi atağı
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol ile yürürlüğe konan yüzde 0,98 faiz oranlı 'katkı paylı konut kredisi' kampanyası, sektör temsilcilerine tanıtıldı. ATSO yönetim kurulu üyesi Mustafa Ayanoğlu, kendisinin de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek kampanyanın piyasaya olumlu etkisi olacağını kaydetti. Ayanoğlu, "Bu model Türkiye'de ilk. Bu kampanya hem ekonominin güçlenmesine, hem de vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda ev sahibi olmalarını destek verecek" dedi.
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ATSO’dan konut kredisi atağı
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