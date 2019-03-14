Belediyeden kaçak kat

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Antalya'da CHP'li Konyaaltı Belediyesi yaptığı uygulamalarla 'pes' dedirtmeye devam ediyor. Belediyenin Uncalı Mahallesi'nde yaptırdığı 4 katlı 'Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin son katının kaçak olduğu ortaya çıktı. Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim kitapçığına 'Her ilçeye ekonomik kreş' projesinde kaçak katlı kreşin fotoğrafını kullanması dikkat çekti.Uncalı Mahallesi Portakal Sokak'ta Konyaaltı Belediyesi tarafından işletilen kreş 2 yıl önce yapıldı. 4 katlı aparmandan bozma kreş için bir yıl sonra kaçak kat çıkıldı. Binanın statiğinin dikkate alınmadan yapıldığı ileri sürülen bu kaçak katın, çocukların oyun salonu olarak kullanılması ise tehlikeye davetiye çıkardı.Kreşin mimarisini bozan kaçak katın sonradan yapıldığı çıplak gözle açıkça görülebiliyor. AK Parti Konyaaltı eski İlçe Başkanı ve meclis üyesi adayı Murat Sevinç, yapılan uygulamanın belediyeciliğe yakışmadığını söyledi. Belediyelerin örnek olması gereken kurumlar olduğunu ifade eden Sevinç, "Belediye kaçakları denetleyip yıkması gerekirken, kendi hizmet binasına kaçak kat çıkıyor. Bu kabul edilemez. Hele hele çocuklar için tahsis edilen bir bina olunca bunun affedilir bir tarafı yok" dedi.YAPILANIN etik olmadığını ve kaçak katın acilen ruhsatlandırılması gerektiğinin altını çizen Sevinç, "Böcek'in projeleri arasında akıllı kent Antalya bulunuyor. Şehri kimlikli ve planlı şekilde yöneteceğini söylüyor. Başkan kaçak kat yaparak mı şehri yönetecek?" diye konuştu.