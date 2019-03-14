Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Falezlerin kalbine hançer

Falezlerin kalbine hançer

’nın Muratpaşa ilçesindeki bölgesinde seçimi fırsat bilen bazı oteller yeni plajlar oluşturmaya başladı. Bazı oteller ise falezler üzerine kaçak asansör monte etti

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Falezlerin kalbine hançer
Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Doğal SIT alanı ilan edilen falezler üzerindeki tahribat giderek büyüyor. Belediyelerin bile bile yapılaşma hatta denize iniş için merdiven yapılmasına izin verilmeyen falezler, bölgedeki oteller tarafından adeta katlediliyor.

KAMUFLE ETTİLER
Falezler üzerine plaj yapmak için beton döküp üzerlerine mühendislikten yoksun, profil demirlerden plaj yapan oteller mantar gibi türüyor. Kaçak plaj kuran bazı oteleller, platformun altında deniz tabanına doğru monte edilen profil demirler, brandalarla kapatılarak kamufle edilmeye çalışılıyor.

VİNÇ GETİRTILDİ
Lara'daki bir otel, kaçak plajına bir de kaçak asansör yaptı. Asansörünü yenileyen otel, bunun için falezlerin üzerine çıkartılması bile tehlike oluşturan tonlarca ağırlığındaki vinç getirdi. Monte edilen asansör falezlerin kalbine hançer saplanmış gibi görüntü oluşturdu. Asansörün engelliler için olduğu iddia edilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü böyle bir izin alanmadığını açkıladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Falezlerin kalbine hançer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN