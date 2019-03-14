BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Doğal SIT alanı ilan edilen falezler üzerindeki tahribat giderek büyüyor. Belediyelerin bile bile yapılaşma hatta denize iniş için merdiven yapılmasına izin verilmeyen falezler, bölgedeki oteller tarafından adeta katlediliyor.Falezler üzerine plaj yapmak için beton döküp üzerlerine mühendislikten yoksun, profil demirlerden plaj yapan oteller mantar gibi türüyor. Kaçak plaj kuran bazı oteleller, platformun altında deniz tabanına doğru monte edilen profil demirler, brandalarla kapatılarak kamufle edilmeye çalışılıyor.Lara'daki bir otel, kaçak plajına bir de kaçak asansör yaptı. Asansörünü yenileyen otel, bunun için falezlerin üzerine çıkartılması bile tehlike oluşturan tonlarca ağırlığındaki vinç getirdi. Monte edilen asansör falezlerin kalbine hançer saplanmış gibi görüntü oluşturdu. Asansörün engelliler için olduğu iddia edilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü böyle bir izin alanmadığını açkıladı.